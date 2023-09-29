Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как Тикнизян оригинально сделал ей предложение

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина раскрыла подробности того, как защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал ей предложение руки и сердца.

«Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: «Яна, что там внизу написано?» Я отвечаю: «Осторожно, скользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу посмотри».

Там огромное полотно – «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, сказала да. Неожиданно, собиралась на прогулку. Разговоры, конечно, были. Не знала, что 28 сентября станет лучшим днем в моей жизни», – сказала Ромашкина.

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