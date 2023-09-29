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    • Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как Тикнизян оригинально сделал ей предложение

    Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как Тикнизян оригинально сделал ей предложение

    Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина раскрыла подробности того, как защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал ей предложение руки и сердца.

    «Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: «Яна, что там внизу написано?» Я отвечаю: «Осторожно, скользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу посмотри».

    Там огромное полотно – «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, сказала да. Неожиданно, собиралась на прогулку. Разговоры, конечно, были. Не знала, что 28 сентября станет лучшим днем в моей жизни», – сказала Ромашкина.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Реналдиньо 15 минут назад

      Все признаки эмоционально зависимой, непригодной для отношений женщины ....через год ждем сообщений от бомбардира о разводе.

      0
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      Рейтинг: +1437

      mama1991 18 минут назад

      Ща заплачу

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