Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В РФС рассказали, о чем постоянно напоминают Карпину

22 декабря 2023, 10:11
3

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, какие ограничения налагает на Валерия Карпина статус главного тренера сборной России. Специалист также возглавляет «Ростов».

– Этот год был неоднозначным для Валерия Карпина с точки зрения его заявлений. На переговоры о контракте это не влияет?

– Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек и иногда его неправильно понимают в контексте. На переговоры это не влияет. Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона.

Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной команды страны по футболу, что налагает на него определенные ограничения. Ему тяжело, он устал, потому что у него нет выходных.

Если у других тренеров есть хотя бы перерывы на матчи сборных, у него перерыва нет. С учетом переездов «Ростова» он живет в автобусе, он очень сильно переживает, искренне переживает за весь футбол.

  • Ранее Карпин был дисквалифицирован на две встречи РПЛ, одну из которых условно, за оскорбления в адрес официальных лиц матча.
  • Карпин возглавил национальную команду в 2021 году. Контракт тренера со сборной России рассчитан до августа 2024 года.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Митрофанов Максим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1703236965
"Ему тяжело, он устал, потому что у него нет выходных." Так жалко беднягу, особенно когда смотришь фото репортажи его супруги с их шикарного отдыха на море. Митрофанов - конченный дебил))
Ответить
АЛЕКС 58
1703249338
Устал,пусть валит на историческую родину.
Ответить
АЛЕКС 58
1703249415
Две зарплаты устал получать.
Ответить
Главные новости
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
9
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
5
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
18
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Все новости
Все новости
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
1
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
18
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
3
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
4
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+