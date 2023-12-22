В РФС рассказали, о чем постоянно напоминают Карпину

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о том, какие ограничения налагает на Валерия Карпина статус главного тренера сборной России. Специалист также возглавляет «Ростов».

– Этот год был неоднозначным для Валерия Карпина с точки зрения его заявлений. На переговоры о контракте это не влияет?

– Валерий Георгиевич очень резкий и эмоциональный человек и иногда его неправильно понимают в контексте. На переговоры это не влияет. Мы каждый раз просим Валерия Георгиевича учитывать, что он мегапубличная персона.

Когда он дает интервью в статусе главного тренера клуба, мы регулярно просим помнить, что он главный тренер сборной команды страны по футболу, что налагает на него определенные ограничения. Ему тяжело, он устал, потому что у него нет выходных.

Если у других тренеров есть хотя бы перерывы на матчи сборных, у него перерыва нет. С учетом переездов «Ростова» он живет в автобусе, он очень сильно переживает, искренне переживает за весь футбол.