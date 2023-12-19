РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера лиги в ноябре-декабре

Российская Премьер-лига назвала пять тренеров, претендующих на звание лучшего тренера в лиге по итогам ноября и декабря.
Ими стали:
- Владимир Ивич, «Краснодар» (10 очков в 5 матчах)
- Сергей Семак, «Зенит» (10 очков в 5 матчах)
- Марцел Личка, «Динамо» (11 очков в 5 матчах)
- Михаил Галактионов, «Локомотив» (11 очков в 5 матчах)
- Рашид Рахимов, «Рубин» (12 очков в 5 матчах)
В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
- От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Александр Григорян.
- «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец и Тимур Журавель.
- Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трех. В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.