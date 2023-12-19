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    • РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера лиги в ноябре-декабре

    РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера лиги в ноябре-декабре

    Российская Премьер-лига назвала пять тренеров, претендующих на звание лучшего тренера в лиге по итогам ноября и декабря.

    Ими стали:

    В голосовании участвуют эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

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    Источник: телеграм-канал Мир Российская Премьер-Лига

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2339

      rac531 1 час назад

      И ни одного достойного(((

      А по мне самый эффективный тренер ОСИНЬКИН, которому каждый год приходится формировать новую команду из мальчишек)

      семак — самый неэффективный тренер за всю историю рассейского футбола. Обладая НЕОГРАНИЧЕННЫМИ финансовыми и административными ресурсами, он толком распорядиться ими не может.
      Кроме того, одна из важнейших функций семака уничтожать талантливых русских парней.

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