Быстров – о «Спартаке»: «Нет амбиций, пришли – и мычат»

Ведут себя по св ин ски сказал Быстров! Глушаков не даст соврать,Романцев с отработанным материалом и много чего подлого и сволочного в секте
Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб.
– «Спартак» в начале чемпионата объявил цели – золото и Кубок. Потом чуть поправился – непонятно, о каком сезоне говорили. Нет ощущения, что амбиций клуб чуть побаивается?
– Какие амбиции? Нет амбиций, пришли – и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить.
А все довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает – и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб.
Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.