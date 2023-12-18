Быстров – о «Спартаке»: «Нет амбиций, пришли – и мычат»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб.

– «Спартак» в начале чемпионата объявил цели – золото и Кубок. Потом чуть поправился – непонятно, о каком сезоне говорили. Нет ощущения, что амбиций клуб чуть побаивается?

– Какие амбиции? Нет амбиций, пришли – и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить.

А все довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает – и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб.

Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось.