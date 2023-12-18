Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Быстров – о «Спартаке»: «Нет амбиций, пришли – и мычат»

18 декабря 2023, 23:08
6

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб.

– «Спартак» в начале чемпионата объявил цели – золото и Кубок. Потом чуть поправился – непонятно, о каком сезоне говорили. Нет ощущения, что амбиций клуб чуть побаивается?

– Какие амбиции? Нет амбиций, пришли – и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить.

А все довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает – и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб.

Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
  • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1702938632
Вот же безобразие то какое в Спартаке - не доложили Быстрову ситуацию с Джикией и даже совета не спросили, а на прием к Быстрову пришли понурые и в своё оправдание только мычат. На колени не бухнулись, сапоги не облобызали - совсем от рук отбились !!! )))
Ответить
alefreddy
1702969692
Вова тебе о всем доложат как время придет.И топового игрока никто мариновать не будет
Ответить
САНЁК17
1702974363
Этот персонаж когда нибудь доиграется , если ты эксперт по футболу, это не значит , что ты имеешь право оскорблять команду в котором когда то был соперник
Ответить
Руслан за Спартак
1703129267
Быстров закрыл бы рот уже. Как помойка стал,несёт всю дурь. Ты о **** говори,а мы красно белые сами разберемся без твоих комментариев дурацких.
Ответить
Главные новости
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
4
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
13
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Все новости
Все новости
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
3
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
4
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
8
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+