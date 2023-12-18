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    Быстров – о «Спартаке»: «Нет амбиций, пришли – и мычат»

    Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб.

    – «Спартак» в начале чемпионата объявил цели – золото и Кубок. Потом чуть поправился – непонятно, о каком сезоне говорили. Нет ощущения, что амбиций клуб чуть побаивается?

    – Какие амбиции? Нет амбиций, пришли – и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить.

    А все довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает – и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб.

    Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2023 23:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +971

      TIMOTHY 43 минуты назад

      Ведут себя по св ин ски сказал Быстров! Глушаков не даст соврать,Романцев с отработанным материалом и много чего подлого и сволочного в секте

      1
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      Рейтинг: +22649

      Cleaner 1 час назад

      Быстров – о «Спартаке»: «Нет амбиций, пришли – и ХРЮЧАТ!»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7054

      fakeid 1 час назад

      хряки сюда зайдут только с одной целью: выяснить, не напишет ли кто про то, что не мычат - а хрюкают. ну так вот: я поправляю дцп-шника быстрова и информирую, что хряки хрюкают)

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