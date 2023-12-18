Семак сделал выбор между победой в РПЛ и Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает успех во внутреннем чемпионате важнее побед в еврокубках.

– Для вас сейчас главная мотивация как тренера – выиграть чемпионат? Нет дальнейшей цели на случай того, что скоро, возможно, Лига чемпионов вернется?

– Даже Гвардиола говорит, что у него главная задача – выиграть чемпионат. Для всех тренеров главное – выиграть чемпионат, тот турнир основной, в котором ты играешь.

Что касается Лиги чемпионов и еврокубков, это как бонус определенный, который тоже выиграть престижно, экономически выгодно. Если мы говорим о Лиге чемпионов, там очень большие деньги, это возможность игрокам проявить себя и заработать новый контракт с более сильной командой.

Для нас главная мотивация – это выполнять свою работу на 100 процентов, а уже результат – это тоже второстепенно. Ты делаешь все, что ты можешь, ну, дай бог, если ты заслуживаешь этот результат, ты его получаешь, не заслуживаешь – это не значит, что тебе не нужно заниматься этим делом.