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Семак сделал выбор между победой в РПЛ и Лиге чемпионов

18 декабря 2023, 16:00
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает успех во внутреннем чемпионате важнее побед в еврокубках.

– Для вас сейчас главная мотивация как тренера – выиграть чемпионат? Нет дальнейшей цели на случай того, что скоро, возможно, Лига чемпионов вернется?

– Даже Гвардиола говорит, что у него главная задача – выиграть чемпионат. Для всех тренеров главное – выиграть чемпионат, тот турнир основной, в котором ты играешь.

Что касается Лиги чемпионов и еврокубков, это как бонус определенный, который тоже выиграть престижно, экономически выгодно. Если мы говорим о Лиге чемпионов, там очень большие деньги, это возможность игрокам проявить себя и заработать новый контракт с более сильной командой.

Для нас главная мотивация – это выполнять свою работу на 100 процентов, а уже результат – это тоже второстепенно. Ты делаешь все, что ты можешь, ну, дай бог, если ты заслуживаешь этот результат, ты его получаешь, не заслуживаешь – это не значит, что тебе не нужно заниматься этим делом.

  • «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах.
  • Команды РПЛ не участвуют в еврокубках с февраля 2022 года из-за санкций УЕФА.

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Источник: Let's Talk MGIMO
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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nik55
1702906871
просто в Лиге чемпионов вы в глубокой заднице
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NewLife
1702907801
В Лиге чемпионов Газпром не помощник, и поэтому у вашей посредственной команды нет шансов, а в РПЛ - престижней некуда)))
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Дубина
1702910180
Идиот че сказать( Но как он сказал ЛЧ для нас не важна) ну дятел
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Polexan
1702935151
Вы прикалываетесь, какая ЛЧ. Всём известно что у СБ очко играет как только команда попадает в еврокубки. Пусть не смешит население)
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Башка-Кэй-yandex
1702951030
Какой тебе евро,вылетают с первого же круга,парой проигрывая даже командам собранным из таксистов
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bashnat013
1702986450
Каждый кулик свое болото хвалит
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