Ловчев назвал бездарной игру ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили ЦСКА со счетом 2:0.

«Я вообще не увидел хорошего футбола. Говорят, что «Спартак» играл чуть лучше, но ЦСКА вообще играл очень плохо. Неожиданно, потому что я считал, что ЦСКА на сегодняшний день выглядит помонолитней, а «Спартак» в последних играх проваливается.

«Спартак» был получше, но получше чего? Получше того, что другие вообще не играли? Я такой футбол не хочу видеть. Накал – да, по антуражу матч отвечал уровню дерби, но если смотреть на качество игры, то футбола вообще не было.

Одни катали мяч, другие били по ногам, сплошные драки, футболом это и не попахивало. Кому-то это нравится, мне нет, я люблю футбол.

Я давно не видел такой бездарной игры ЦСКА. Я считаю Облякова хорошим игроком, но в этом матче его просто не было на поле. И в этом виноват не «Спартак», армейцы с первой минуты играли очень плохо.

Пьянич? Когда команда не играет, то один футболист не изменит ничего», – сказал Ловчев.

Голы в матче забили Тео Бонгонда на 45-й минуте и Хесус Медина на 90+9-й.

ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 24 очками после 14 матчей, «Спартак» идет 5-м с 25 баллами.

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