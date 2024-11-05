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    Ловчев назвал бездарной игру ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о матче 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили ЦСКА со счетом 2:0.

    «Я вообще не увидел хорошего футбола. Говорят, что «Спартак» играл чуть лучше, но ЦСКА вообще играл очень плохо. Неожиданно, потому что я считал, что ЦСКА на сегодняшний день выглядит помонолитней, а «Спартак» в последних играх проваливается.

    «Спартак» был получше, но получше чего? Получше того, что другие вообще не играли? Я такой футбол не хочу видеть. Накал – да, по антуражу матч отвечал уровню дерби, но если смотреть на качество игры, то футбола вообще не было.

    Одни катали мяч, другие били по ногам, сплошные драки, футболом это и не попахивало. Кому-то это нравится, мне нет, я люблю футбол.

    Я давно не видел такой бездарной игры ЦСКА. Я считаю Облякова хорошим игроком, но в этом матче его просто не было на поле. И в этом виноват не «Спартак», армейцы с первой минуты играли очень плохо.

    Пьянич? Когда команда не играет, то один футболист не изменит ничего», – сказал Ловчев.

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    Источник: РИА Новости

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    05.11.2024 14:28
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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730806253
    Это надо было ещё постараться проиграть заведомо слабому середняку! Гыгыгы
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    Интерес
    1730808180
    За...с этим Пьяничем! Трезвича ищите,а они всё ждут чего-то от исторического прошлого.
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    Питерский князь
    1730818194
    Неликвидный футболал на канюшня-арене.
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