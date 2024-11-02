Семак прокомментировал перепалку игроков «Зенита»

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 14-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1) спросили про стычку футболистов.

– В конце матча, уже после финального свистка, Вильмар Барриос что-то выговаривал Вячеславу Караваеву. Видели ли вы этот момент и знаете ли, что между ними произошло?

– Между ними ничего не произошло. Не знаю, что конкретно, но думаю, скорее всего, момент или с последним угловым, где нужно было разыграть, или последний мяч, который Слава выбил в аут. Естественно, его нужно было сохранить в поле. Абсолютно игровые моменты. Ничего страшного точно. Но это насколько я понимаю. Никаких проблем нет!