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    Семак прокомментировал перепалку игроков «Зенита»

    Главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 14-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1) спросили про стычку футболистов.

    – В конце матча, уже после финального свистка, Вильмар Барриос что-то выговаривал Вячеславу Караваеву. Видели ли вы этот момент и знаете ли, что между ними произошло?

    – Между ними ничего не произошло. Не знаю, что конкретно, но думаю, скорее всего, момент или с последним угловым, где нужно было разыграть, или последний мяч, который Слава выбил в аут. Естественно, его нужно было сохранить в поле. Абсолютно игровые моменты. Ничего страшного точно. Но это насколько я понимаю. Никаких проблем нет!

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • На следующей неделе команда дважды сыграет с «Ахматом».
    • «Динамо Мх» занимает 11-е место.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    02.11.2024 21:56
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    Комментарии (7)
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    ziborock
    1730577622
    "Караваев петушара" сказал Барриос!)))
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    Спартачище
    1730577926
    соболек уже начал позитивно влиять на болотную раздевалку)))
    Ответить
    Номэд
    1730578472
    Что тут комментировать, если вшивые - это позор российского футбола. С помощью судьи отскочили.
    Ответить
    Айболид
    1730579931
    И здесь всё те же вонючки (пердачище и рылодемон) , прихватили на ветку очередного остроумного квадробобера .
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    vvv123
    1730625312
    Как Барриос может выговаривать Караваеву? Он же по-русски не понемо!
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    Taps
    1730629770
    Семак, у тебя проблемы с Соболем. С ним играть не хотят и мяч ему не пасуют. Уйдёте из Зенита на пару ?
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