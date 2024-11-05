Титов оценил игру Барко и Пьянича

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил игру хавбека красно-белых Эсекьеля Барко и игрока ЦСКА Миралема Пьянича в матче между командами в 14-м туре РПЛ, который закончился поражением армейцев со счетом 0:2.

– Как вам Барко?

– Он мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже – как в хоккее. «Спартак» просто реализовал численное большинство.

Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза.

Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.

– Тогда кого назовете лучшим в составе красно-белых?

– Я бы не стал кого-то выделять. В субботу на поле была команда. Все бились. В стычке, которая привела к двум удалениям, участвовали почти все игроки. Сработал принцип – один за всех и все за одного. Ну и важно, что Максименко сыграл на ноль. Поздравляю его с «сухарем» в дерби.

– Пьянич успел произвести на вас впечатление?

– Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение.

Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцамл

25-летний Барко после трансфера в «Спартак» провел 16 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.

34-летний Пьянич после перехода в ЦСКА сыграл в 6 встречах и отметился 1 голевой передачей.

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