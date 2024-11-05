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    Титов оценил игру Барко и Пьянича

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил игру хавбека красно-белых Эсекьеля Барко и игрока ЦСКА Миралема Пьянича в матче между командами в 14-м туре РПЛ, который закончился поражением армейцев со счетом 0:2.

    – Как вам Барко?

    – Он мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже – как в хоккее. «Спартак» просто реализовал численное большинство.

    Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза.

    Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.

    – Тогда кого назовете лучшим в составе красно-белых?

    – Я бы не стал кого-то выделять. В субботу на поле была команда. Все бились. В стычке, которая привела к двум удалениям, участвовали почти все игроки. Сработал принцип – один за всех и все за одного. Ну и важно, что Максименко сыграл на ноль. Поздравляю его с «сухарем» в дерби.

    – Пьянич успел произвести на вас впечатление?

    – Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение.

    Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцамл

    • 25-летний Барко после трансфера в «Спартак» провел 16 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.
    • 34-летний Пьянич после перехода в ЦСКА сыграл в 6 встречах и отметился 1 голевой передачей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2024 12:30
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730799764
    У Барко всё впереди,возможно. У Пьянича всё позади,точно. ПОэтому и итоговый результат такой-у одного "вторая голевая атака",а у другого-одна закидушка,фолы и организованный выход один в один на свои ворота.Который,впрочем,сам сумел ликвидировать,чем привёл в телячий восторг комментаторов.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730805499
    Барко, никому не известный неликвид, а Пьянич известный, но скорее всего уже сбитый лётчик. Гыгыгы
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    andr45
    1731161093
    Еще один ветеринар-тренеришка) Если бы тебя, Егорушка, также жестоко избивали на поле, как Барко, при абсолютном благоволении решал, то посмотрел бы как долго и плодотворно ты играл) Это,во-первых, И, во-вторых, ты сказал то, что от тебя хотели слышать, чтобы заработать на пивко PS ИЗ ПИСЬМА БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ» «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы.»
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