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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо Мх»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1).

    «За исключением, может быть, начала матча, где мы себе организовали пару моментов, в остальном в обороне сыграли нормально. Что касается атаки, конечно, реализация сегодня нас подвела, много моментов было. Вместо того, чтобы уверенно довести матч до победы, учитывая, что мы уже вели 2:0 во втором тайме, пропустили мяч со стандарта и, конечно, он повлиял на ход матча, больше стало нервозности. И у нас в завершении не хватало более правильных решений. Было много моментов, подходов, нужно было больше забивать и качественнее играть в завершении.

    В остальном, в принципе, нормальная игра. Поздравляю ребят с победой, будем готовиться к следующим матчам. Сейчас у нас в Кубке и чемпионате матчи с «Ахматом». К сожалению, повреждения, которые получили ребята, не позволили нам сделать те замены, которые хотелось бы. Плюс мы два коридора на замены использовали, две вынужденные замены. Ждали по последней замене. Хотелось немножко другим дать сыграть, но не получилось сегодня», – сказал Семак.

    • «Зенит» идет на 2-м месте.
    • На следующей неделе петербуржцы дважды сыграют с «Ахматом».
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    02.11.2024 20:51
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    Комментарии (2)
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    Taps
    1730570314
    Семак, от Соболя никакого толку не было. Бревно бревном, мяч мацал 5 раз.
    Ответить
    Спартачище
    1730577499
    Горе шампиньон отбивался и еле отскочил от аутсайдера а сирожа симак сичитает нормальная игра Болотное посмешище
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