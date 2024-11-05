Чанов сравнил Агкацева с Сафоновым

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, чего не хватает вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву, чтобы полноценно заменить Матвея Сафонова, ушедшего в «ПСЖ».

«После ухода Сафонова Агкацев не подвeл команду точно. Для него сейчас новый этап, всe-таки он никогда не был номером один.

Видно, что он в некоторых эпизодах нервничает, где-то высказывает защитникам. Но в целом он достоин первого номера.

Он, конечно, не фигура Сафонова. Матвей был лидером команды в игровом плане, поведении. Но как вратарь Агкацев картину не портит. Роль первого вратаря и лидерские качества придут с опытом, должен прибавить ментально», – сказал Чанов.