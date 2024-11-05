Чанов сравнил Агкацева с Сафоновым

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, чего не хватает вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву, чтобы полноценно заменить Матвея Сафонова, ушедшего в «ПСЖ».
«После ухода Сафонова Агкацев не подвeл команду точно. Для него сейчас новый этап, всe-таки он никогда не был номером один.
Видно, что он в некоторых эпизодах нервничает, где-то высказывает защитникам. Но в целом он достоин первого номера.
Он, конечно, не фигура Сафонова. Матвей был лидером команды в игровом плане, поведении. Но как вратарь Агкацев картину не портит. Роль первого вратаря и лидерские качества придут с опытом, должен прибавить ментально», – сказал Чанов.
- Агкацев в нынешнем сезоне провeл за «Краснодар» 17 матчей, пропустил 10 голов и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
- Другой голкипер Юрий Дюпин сыграл за «быков» 4 встречи в текущем сезоне, пропустил 7 мячей, провел 1 игру на ноль.