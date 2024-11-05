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    Чанов сравнил Агкацева с Сафоновым

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, чего не хватает вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву, чтобы полноценно заменить Матвея Сафонова, ушедшего в «ПСЖ».

    «После ухода Сафонова Агкацев не подвeл команду точно. Для него сейчас новый этап, всe-таки он никогда не был номером один.

    Видно, что он в некоторых эпизодах нервничает, где-то высказывает защитникам. Но в целом он достоин первого номера.

    Он, конечно, не фигура Сафонова. Матвей был лидером команды в игровом плане, поведении. Но как вратарь Агкацев картину не портит. Роль первого вратаря и лидерские качества придут с опытом, должен прибавить ментально», – сказал Чанов.

    • Агкацев в нынешнем сезоне провeл за «Краснодар» 17 матчей, пропустил 10 голов и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
    • Другой голкипер Юрий Дюпин сыграл за «быков» 4 встречи в текущем сезоне, пропустил 7 мячей, провел 1 игру на ноль.

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    Источник: Legalbet

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    05.11.2024 11:24
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1730797027
    ничуть не хуже Сафонова- это точно
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    zigbert
    1730797976
    Достойная замена Сафонову. Новичком его трудно назвать. Он уже давно подменял Сафонова и довольно успешно.
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