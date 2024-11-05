Мостовой отреагировал на подписание Кордобой нового контракта

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Краснодаром» с 31-летним колумбийским нападающим Джоном Кордобой.
«Насколько важно это продление? Если в процентном соотношении, то на все 100. Уже второй или третий год говорю, что Кордоба – один из лучших футболистов нашего чемпионата. Он это лишний раз подтверждает в этом году, и делал это в прошлых годах.
Кордоба, конечно, ключевой игрок «Краснодара» для борьбы за чемпионство. Поэтому «Краснодар» все правильно делает. Кордоба мог бы спокойно играть в Европе, но он тоже понимает, что там огромная конкуренция, и не всегда ты будешь в той команде, которая претендует на чемпионство», – сказал Мостовой.
- Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.
- В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».