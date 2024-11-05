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    • Мостовой отреагировал на подписание Кордобой нового контракта

    Мостовой отреагировал на подписание Кордобой нового контракта

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Краснодаром» с 31-летним колумбийским нападающим Джоном Кордобой.

    «Насколько важно это продление? Если в процентном соотношении, то на все 100. Уже второй или третий год говорю, что Кордоба – один из лучших футболистов нашего чемпионата. Он это лишний раз подтверждает в этом году, и делал это в прошлых годах.

    Кордоба, конечно, ключевой игрок «Краснодара» для борьбы за чемпионство. Поэтому «Краснодар» все правильно делает. Кордоба мог бы спокойно играть в Европе, но он тоже понимает, что там огромная конкуренция, и не всегда ты будешь в той команде, которая претендует на чемпионство», – сказал Мостовой.

    • Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.
    • В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2024 13:57
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730805294
    Видишь,не выпендривается,как некоторые со стажировкой и местом будущей работы! Так что бери "Уфу"-и вперёд.Только без суперконтракта-на это никто не пойдёт.
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    Max-Min-vkontakte
    1730806051
    Согласен. Даже несмотря на то, кто автор этих слов)
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    Cleaner
    1730810180
    Мостовой, хватит трепаться, ищи себе клуб для стажировки!!!...(((
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