Мостовой отреагировал на подписание Кордобой нового контракта

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта «Краснодаром» с 31-летним колумбийским нападающим Джоном Кордобой.

«Насколько важно это продление? Если в процентном соотношении, то на все 100. Уже второй или третий год говорю, что Кордоба – один из лучших футболистов нашего чемпионата. Он это лишний раз подтверждает в этом году, и делал это в прошлых годах.

Кордоба, конечно, ключевой игрок «Краснодара» для борьбы за чемпионство. Поэтому «Краснодар» все правильно делает. Кордоба мог бы спокойно играть в Европе, но он тоже понимает, что там огромная конкуренция, и не всегда ты будешь в той команде, которая претендует на чемпионство», – сказал Мостовой.