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    • В контракте Кордобы предусмотрены бонусы за чемпионский титул и звание лучшего бомбардира

    В контракте Кордобы предусмотрены бонусы за чемпионский титул и звание лучшего бомбардира

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба по новому контракту с клубом может заработать 6 миллионов евро в год, сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги». К зарплате в 4 миллиона евро форвард может добавить по 1 миллиону за чемпионство и звание лучшего бомбардира.

    Также 31-летний колумбиец получил подписной бонус в размере 3 миллионов евро.

    • По данным «Спорт-Экспресса», размер зарплаты Кордобы составит 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.
    • Футболист подписал новое соглашение с «Краснодаром» до лета 2027 года.
    • В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».
    • Сейчас Кордоба с 8 голами лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира РПЛ. Столько же мячей у Алексея Батракова из «Локомотива», но он провел на поле больше времени.

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    Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»

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    05.11.2024 13:30
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730805188
    Пусть перед пенсией заработает баронет.
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    Январь 59
    1730806472
    Нормальные условия. Есть большой смысл остаться и играть в стане быков.
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    DeStar
    1730809919
    не слабо так.
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