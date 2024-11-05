В контракте Кордобы предусмотрены бонусы за чемпионский титул и звание лучшего бомбардира

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба по новому контракту с клубом может заработать 6 миллионов евро в год, сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги». К зарплате в 4 миллиона евро форвард может добавить по 1 миллиону за чемпионство и звание лучшего бомбардира.
Также 31-летний колумбиец получил подписной бонус в размере 3 миллионов евро.
- По данным «Спорт-Экспресса», размер зарплаты Кордобы составит 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.
- Футболист подписал новое соглашение с «Краснодаром» до лета 2027 года.
- В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».
- Сейчас Кордоба с 8 голами лидирует в гонке за звание лучшего бомбардира РПЛ. Столько же мячей у Алексея Батракова из «Локомотива», но он провел на поле больше времени.