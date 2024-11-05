В контракте Кордобы предусмотрены бонусы за чемпионский титул и звание лучшего бомбардира

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба по новому контракту с клубом может заработать 6 миллионов евро в год, сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги». К зарплате в 4 миллиона евро форвард может добавить по 1 миллиону за чемпионство и звание лучшего бомбардира.

Также 31-летний колумбиец получил подписной бонус в размере 3 миллионов евро.