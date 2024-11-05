«Динамо» утвердило стажировку Мостового

Тренерский штаб «Динамо» дал согласие на прохождение стажировки экс-полузащитником «Спартака», «Сельты» и сборной России Александром Мостовым.

«Да, тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку у нас. Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в «Динамо» стажировку, например, Андрей Аршавин», – сообщили в пресс-службе клуба.

56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

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