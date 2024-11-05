Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Динамо» утвердило стажировку Мостового

    Тренерский штаб «Динамо» дал согласие на прохождение стажировки экс-полузащитником «Спартака», «Сельты» и сборной России Александром Мостовым.

    «Да, тренерский штаб «Динамо» дал согласие, чтобы Александр Мостовой прошел стажировку у нас. Стоит отметить, что за последнее время многие специалисты, в том числе с громкими футбольными именами, проходили в «Динамо» стажировку, например, Андрей Аршавин», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • 56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.
    • «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Стажировка Мостового в «Динамо» завершена 3
    Мостовой оценил перспективы Тикнизяна в случае трансфера в Европу
    Мостовой возмущен ценами в России: «Люди не должны так жить» 26
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2024 14:03
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730805082
    Держись,"Динамо",теперь трудно вам будет отстоять четвёртое место!Как бы до шестого не докатились.
    Ответить
    ...уефан
    1730806135
    ...стажёр-Шурик к месту прохождения службы прибыл!(если, конечно снова на больничку не свалит)...
    Ответить
    Cleaner
    1730810428
    Органы дали добро спартаковцу Мостовому? Перевоспитывать будут!!!...)))
    Ответить
    The only one
    1730813856
    Ну теперь Личка точно научится тренировать...
    Ответить
    БУНЯ
    1730815107
    Ща Шаша, как натренирует Динамо, ПИПЕЦ ВСЕМ.
    Ответить
    Мордаванин
    1730815858
    мусарнулся саня царь слеганцаа
    Ответить
    Питерский князь
    1730817016
    Потекли говно по трубам. :)))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730817310
    Это Динамо пройдёт стажировку у Мостового
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1730821633
    Уу, месть будет страшной, зря его не позвали к народным, холостых выстрелов точно не будет, только на поражение
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 