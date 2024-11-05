Стал известен размер подписного бонуса Кордобы

Бонус нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за подписание нового контракта с клубом составил 3 миллиона евро. По данным «РБ Спорт», согласно новому соглашению футболист будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

В контракте 31-летнего колумбийца предусмотрены премии за достижение различных целей, включая чемпионство с «Краснодаром», голевые действия.