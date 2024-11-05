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    Стал известен размер подписного бонуса Кордобы

    Бонус нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за подписание нового контракта с клубом составил 3 миллиона евро. По данным «РБ Спорт», согласно новому соглашению футболист будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

    В контракте 31-летнего колумбийца предусмотрены премии за достижение различных целей, включая чемпионство с «Краснодаром», голевые действия.

    • По данным «Спорт-Экспресса», размер зарплаты Кордобы составит 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.
    • Футболист подписал новое соглашение с «Краснодаром» до лета 2027 года.
    • В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.11.2024 12:44
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1730800238
    А подъёмные,из-за приезда агента в офис,для переподписания контракта?А "отпускные","отступные","откупные"??? По-большому счёту,всё равно,сколько там Галицкий кому платит СВОИ.У нас с клубами-госбюджетниками бы разобраться-вот где печалька! Хотя всё это намекает на то,что какая-то "нечистая сила" претендует на это тело,а ей ставят условия перехода,или намекают на отказ,при нежелании соглашаться с этими условиями.
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    sochi-2013
    1730805257
    Это радует. Еще больше обрадует, когда с ним на поле будут выходить 6(+) воспитанников Краснодара.
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