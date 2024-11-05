Стал известен размер подписного бонуса Кордобы

Бонус нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за подписание нового контракта с клубом составил 3 миллиона евро. По данным «РБ Спорт», согласно новому соглашению футболист будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.
В контракте 31-летнего колумбийца предусмотрены премии за достижение различных целей, включая чемпионство с «Краснодаром», голевые действия.
- По данным «Спорт-Экспресса», размер зарплаты Кордобы составит 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.
- Футболист подписал новое соглашение с «Краснодаром» до лета 2027 года.
- В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».