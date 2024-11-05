РПЛ назвала номинантов на звание лучшего тренера октября

РПЛ обнародовала список пяти претендентов на награду лучшему тренеру лиги по итогам октября.

В него вошли:

У специалистов указана статистика за три октябрьских тура – 11-й, 12-й и 13-й. Место в турнирной таблице – положение после 13-го тура.

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.