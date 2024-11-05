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    РПЛ назвала номинантов на звание лучшего тренера октября

    РПЛ обнародовала список пяти претендентов на награду лучшему тренеру лиги по итогам октября.

    В него вошли:

    У специалистов указана статистика за три октябрьских тура – 11-й, 12-й и 13-й. Место в турнирной таблице – положение после 13-го тура.

    В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

    От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец. Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

    Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    05.11.2024 12:57
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    Комментарии (1)
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    Пофиг их решение,но лучший,безусловно,недавний "физрук" Мусаев.И совсем не потому,что команда идёт без поражений,лидирует и набрала больше всех очков...Посмотрите,что у "Краснодара" почти в каждом матче возникают проблемы-то игровые(с организацией),то с реализацией,то с отдельными игроками(как было с безусловным лидером-Сперцяном),но в конце-концов всё выравнивается и доводится до логического конца-уверенной победы.Кто-то скажет,что подбор игроков такой,а я возражу:Нет,это та самая,невидимая глазу тренерская работа.
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