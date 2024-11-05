Канчельскис рассчитывает продолжить тренерскую карьеру в следующем году

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что сейчас у него нет конкретных предложений по работе тренером.

«Сейчас у меня работают агенты, ведут переговоры, общаемся. Почему бы не продолжить карьеру в России, ведем переговоры по всем направлениям.

Со многими клубами общаемся, но пока это все на уровне разговоров. Страны не могу назвать, когда будет конкретика, тогда это можно будет говорить. Думаю, что до Нового года не будет никаких движений, уже в 2025 году, надеюсь, что-то появится», – сказал Канчельскис.