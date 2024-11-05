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    • Канчельскис рассчитывает продолжить тренерскую карьеру в следующем году

    Канчельскис рассчитывает продолжить тренерскую карьеру в следующем году

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что сейчас у него нет конкретных предложений по работе тренером.

    «Сейчас у меня работают агенты, ведут переговоры, общаемся. Почему бы не продолжить карьеру в России, ведем переговоры по всем направлениям.

    Со многими клубами общаемся, но пока это все на уровне разговоров. Страны не могу назвать, когда будет конкретика, тогда это можно будет говорить. Думаю, что до Нового года не будет никаких движений, уже в 2025 году, надеюсь, что-то появится», – сказал Канчельскис.

    • Последним клубом, который тренировал 55-летний Канчельскис, был кыргызстанский «Мурас Юнайтед». Там он проработал полгода и ушел в отставку в начале июля.
    • Ранее Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».

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    Источник: ТАСС

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    05.11.2024 11:43
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1730797126
    ну-ну...
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    Интерес
    1730797553
    ...ждите ответа...ждите ответа...
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    Cleaner
    1730797625
    Канчельскис надеется, что появятся дурачки? В РПЛ и Пердиве таких нет.
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    Каратель помойников
    1730803235
    Наступит 2025й и засыпят предложениями такого великого специалиста... стразу вспомнилась цитата из фильма.." закусывать надо")))
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    zigbert
    1730813559
    С таким послужным списком данных клубов ждать придется долго.
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