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    Круговой высказался о возможном уходе из «Зенита»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на информацию о возможном уходе из команды.

    Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин отверг предложение по новому контракту.

    – Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение?

    – Без комментариев.

    – У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?

    – У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.

    – Вы хотите остаться в клубе?

    – Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (Улыбается). Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.

    – Много примеров в «Зените», когда молодые российские игроки не могут заиграть – например, тот же Коваленко. У молодых нет шансов?

    – А что для вас «заиграть»?

    – Выходить на поле и играть.

    – Мы выходим и играем.

    – В других российских клубах молодые играют больше, чем у вас.

    – В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18267

      Garrincha58 40 минут назад

      так себе игрок слишком много инвертю даёт

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