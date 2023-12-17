Круговой высказался о возможном уходе из «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на информацию о возможном уходе из команды.

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин отверг предложение по новому контракту.

– Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение?

– Без комментариев.

– У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?

– У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.

– Вы хотите остаться в клубе?

– Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (Улыбается). Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.

– Много примеров в «Зените», когда молодые российские игроки не могут заиграть – например, тот же Коваленко. У молодых нет шансов?

– А что для вас «заиграть»?

– Выходить на поле и играть.

– Мы выходим и играем.

– В других российских клубах молодые играют больше, чем у вас.

– В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать.