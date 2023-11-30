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    Круговой отверг предложение «Зенита» по новому контракту

    Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что зимой возобновит переговоры о продлении контракта с клубом.

    «Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», – сказал Круговой.

    • Текущее соглашение «Зенита» с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года.
    • Круговой в текущем сезоне провел за петербуржцев 16 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32043

      JTherry 37 минут назад

      Круговому "конфиденциально" предложили пойти на уменьшение зарплаты, за протирание лавки...

      0
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      Рейтинг: +5624

      Ziklop 59 минут назад

      вот почему Семачок начал его ставить на другие позиции Мюллер заставил или Медвед.

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