Круговой отверг предложение «Зенита» по новому контракту

Круговому "конфиденциально" предложили пойти на уменьшение зарплаты, за протирание лавки...
Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что зимой возобновит переговоры о продлении контракта с клубом.
«Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», – сказал Круговой.
- Текущее соглашение «Зенита» с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года.
- Круговой в текущем сезоне провел за петербуржцев 16 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.