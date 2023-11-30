Круговой отверг предложение «Зенита» по новому контракту

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что зимой возобновит переговоры о продлении контракта с клубом.

«Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», – сказал Круговой.

Текущее соглашение «Зенита» с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года.

Круговой в текущем сезоне провел за петербуржцев 16 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?