Круговой отверг предложение «Зенита» по новому контракту

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что зимой возобновит переговоры о продлении контракта с клубом.

«Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», – сказал Круговой.