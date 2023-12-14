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    Бояринцев выделил одного игрока в текущем сезоне РПЛ

    Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев сказал, что в РПЛ сейчас нет игроков уровня Малкома, который летом ушел из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

    «С Малкомом кого-то сложно сравнивать сейчас. В «Зените» такого уровня легионера [как Малком] нет». Наверное, Сперцяна по игре можно выделить в «Краснодаре». Очень классно выступает, плюс «быки» лидируют в РПЛ. Сперцян – яркая личность в нашем чемпионате, как атакующий игрок», – сказал Бояринцев.

    • В сезоне-2022/23 Малком провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 мяча, отдал 9 результативных передач и стал лучшим бомбардиром турнира.
    • В текущем сезоне Сперцян сыграл в 18 встречах РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 передачи.

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    Источник: Legalbet

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