Бояринцев выделил одного игрока в текущем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев сказал, что в РПЛ сейчас нет игроков уровня Малкома, который летом ушел из «Зенита» в «Аль-Хиляль».
«С Малкомом кого-то сложно сравнивать сейчас. В «Зените» такого уровня легионера [как Малком] нет». Наверное, Сперцяна по игре можно выделить в «Краснодаре». Очень классно выступает, плюс «быки» лидируют в РПЛ. Сперцян – яркая личность в нашем чемпионате, как атакующий игрок», – сказал Бояринцев.
- В сезоне-2022/23 Малком провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 мяча, отдал 9 результативных передач и стал лучшим бомбардиром турнира.
- В текущем сезоне Сперцян сыграл в 18 встречах РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 передачи.
Источник: Legalbet