Бояринцев выделил одного игрока в текущем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев сказал, что в РПЛ сейчас нет игроков уровня Малкома, который летом ушел из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«С Малкомом кого-то сложно сравнивать сейчас. В «Зените» такого уровня легионера [как Малком] нет». Наверное, Сперцяна по игре можно выделить в «Краснодаре». Очень классно выступает, плюс «быки» лидируют в РПЛ. Сперцян – яркая личность в нашем чемпионате, как атакующий игрок», – сказал Бояринцев.