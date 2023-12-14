В «Пари НН» ответили, возможен ли уход Юрана зимой

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал будущее главного тренера Сергея Юрана.

– В начале сезона было много слухов о возможной отставке Юрана. Как это вспоминаете сейчас?

– С первого дня говорил, что это какой-то непонятный вброс. Вопроса об отставке Юрана не было. Мы не тот клуб, который делает резкие движения. Прекрасно понимаем, что с нашими возможностями мы идем хорошо, хотя всегда хочется большего.

И в этом сезоне мы даже могли в какой-то момент заскочить на третье место, но нужно быть реалистами. Есть слабые места, которые нужно закрывать и усиливаться. Возвращаясь к Юрану: к нему ни у меня, ни у совета директоров никогда не было вопросов.

– У Юрана серьезные амбиции. Сохранить тренера – первостепенная задача?

– Первостепенная – сделать из «Пари НН» команду, которая будет бороться за высокие места. Никого насильно держать не будем. Если человек хочет, он может уходить.

Главное, чтобы за это клуб получил компенсацию. Но очень надеюсь, что наш путь будет приносить такой результат, при котором Сергею Николаевичу не будет смысла уходить.

– Компенсация за Юрана – 200 миллионов рублей?

– Да.

– Юрист Юрана опровергал эти цифры...

– Мы уже обсудили этот вопрос. Видимо, человек не совсем понял, о чем идет речь. Эта сумма указана в контракте.

У нас рабов нет. Если кто-то хочет уйти, мы понимаем, что насильно держать его нет смысла. В противном случае страдают все.