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    • «В десятки раз меньше»: юрист Юрана опроверг слова главы «Пари НН» о сумме отступных за тренера

    «В десятки раз меньше»: юрист Юрана опроверг слова главы «Пари НН» о сумме отступных за тренера

    Александр Кочетков, юрист главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, опроверг слова председателя совета директоров клуба Дмитрия Кондратова о сумме отступных в контракте тренера.

    Ранее Кондратов заявил, что другой клуб может выкупить Юрана за 200 миллионов рублей.

    «По условиям конфиденциальности контракта мы не можем разглашать точную сумму отступных. Могу лишь заметить, что сумма, озвученная в прессе, не соответствует действительности.

    По тому, что я видел в соглашении, эта цифра в разы, если не в десятки раз, меньше», – сказал Кочетков.

    • Юран тренирует «Пари НН» с апреля.
    • Команда успешно стартовала в сезоне РПЛ-2023/24, набрав 17 очков в 11 турах.
    • Нижегородцы идут на 7-м месте в таблице лиги, уступая «Динамо» и «Спартаку» только по дополнительным показателям.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2023 16:17
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