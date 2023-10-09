Стала известна сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов назвал сумму, за которую другой клуб может выкупить главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всe нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это – первое.

Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана – мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению – 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», – сказал Кондратов.

Юран тренирует «Пари НН» с апреля.

Команда успешно стартовала в сезоне РПЛ-2023/24, набрав 17 очков в 11 турах.

Нижегородцы идут на 7-м месте в таблице лиги, уступая «Динамо» и «Спартаку» только по дополнительным показателям.

Сборная России играет дома: ставьте на матч с бонусом до 17000₽