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    • Стала известна сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН»

    Стала известна сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН»

    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов назвал сумму, за которую другой клуб может выкупить главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

    «Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всe нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это – первое.

    Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана – мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению – 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», – сказал Кондратов.

    • Юран тренирует «Пари НН» с апреля.
    • Команда успешно стартовала в сезоне РПЛ-2023/24, набрав 17 очков в 11 турах.
    • Нижегородцы идут на 7-м месте в таблице лиги, уступая «Динамо» и «Спартаку» только по дополнительным показателям.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      TESters 1 час назад

      НН идет на седьмом месте, да неплохо стартовали ,но причем тут Юран И Спартак ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1579

      SLADE2019 1 час назад

      Даже по нынешнему курсу доллара многовато. А так, у Сереги все шансы в следующем туре Абаскалю отправить во свояси и самому место его занять. Но отступные уж очень велики. У Ивича в два раза меньше.

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      Рейтинг: +20236

      NewLife 1 час назад

      Сейчас даже Юран был бы лучше Абаскаля.
      Но что-то любители попиариться на Спартаке перестали продвигать великого хама Карпина, видимо, в таблицу стали чаще заглядываать

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