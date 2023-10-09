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  • Стала известна сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН»

Стала известна сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН»

9 октября 2023, 09:58
3

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов назвал сумму, за которую другой клуб может выкупить главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всe нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это – первое.

Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана – мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению – 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», – сказал Кондратов.

  • Юран тренирует «Пари НН» с апреля.
  • Команда успешно стартовала в сезоне РПЛ-2023/24, набрав 17 очков в 11 турах.
  • Нижегородцы идут на 7-м месте в таблице лиги, уступая «Динамо» и «Спартаку» только по дополнительным показателям.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (3)
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NewLife
1696837494
Сейчас даже Юран был бы лучше Абаскаля. Но что-то любители попиариться на Спартаке перестали продвигать великого хама Карпина, видимо, в таблицу стали чаще заглядываать
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SLADE2019
1696838124
Даже по нынешнему курсу доллара многовато. А так, у Сереги все шансы в следующем туре Абаскалю отправить во свояси и самому место его занять. Но отступные уж очень велики. У Ивича в два раза меньше.
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TESters
1696839055
НН идет на седьмом месте, да неплохо стартовали ,но причем тут Юран И Спартак ???
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