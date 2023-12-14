Нагучев объяснил, почему «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о проблемах «ПСЖ».

«Им не хватает игроков. Даже по игре с «Боруссией» было видно, что есть Килиан Мбаппе и отдельно все остальные. Эта команда стилистически напоминает сборную Испании, которая провалилась на чемпионате мира, еe тоже тренировал Луис Энрике.

Одно дело играть в чемпионате Франции с большим запасом, другое – в Лиге чемпионов, когда тебе предстоит играть против топовых клубов.

Мбаппе уже самому не очень интересно играть с нынешними партнерами в «ПСЖ», он ждет нового карьерного вызова. В игре с «Боруссией» было видно, что он делает всe в полноги, но даже при этом у него всe получается блестяще и никто из партнеров даже близко не приближается к его уровню.

Раньше в «ПСЖ» был хотя бы Неймар, теперь же только юные парни, как Варрен Заир‑Эмери, Ли Кан Ин или Витинья. Это не уровень Лиги чемпионов, «ПСЖ» точно не выиграет трофей», – заявил Нагучев.