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    Нагучев объяснил, почему «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о проблемах «ПСЖ».

    «Им не хватает игроков. Даже по игре с «Боруссией» было видно, что есть Килиан Мбаппе и отдельно все остальные. Эта команда стилистически напоминает сборную Испании, которая провалилась на чемпионате мира, еe тоже тренировал Луис Энрике.

    Одно дело играть в чемпионате Франции с большим запасом, другое – в Лиге чемпионов, когда тебе предстоит играть против топовых клубов.

    Мбаппе уже самому не очень интересно играть с нынешними партнерами в «ПСЖ», он ждет нового карьерного вызова. В игре с «Боруссией» было видно, что он делает всe в полноги, но даже при этом у него всe получается блестяще и никто из партнеров даже близко не приближается к его уровню.

    Раньше в «ПСЖ» был хотя бы Неймар, теперь же только юные парни, как Варрен Заир‑Эмери, Ли Кан Ин или Витинья. Это не уровень Лиги чемпионов, «ПСЖ» точно не выиграет трофей», – заявил Нагучев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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