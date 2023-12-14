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Сутормин высказался о дефиците игровой практики в «Зените»

14 декабря 2023, 08:41
1

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свое положение в петербургской команде.

– В этом сезоне вы ни разу не играли в стартовом составе в матче чемпионата. Да и на замену не часто выходили. Когда эта ситуация станет для вас критической и заставит задуматься о смене клуба?

– Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный.

Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

– Вы достаточно универсальный футболист, можете сыграть на нескольких позициях: в средней линии, на фланге и даже на краю обороны. Почему ни на одной из них в последнее время не востребованы в основе «Зенита»?

– Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что этот выбор надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет.

– Еще летом много было разговоров о вероятности вашего перехода в ЦСКА во многом из-за личности главного тренера армейцев Владимира Федотова, с которым вы работали в «Оренбурге». Он с вами общался на эту тему?

– По поводу перехода – нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было.

  • Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.
  • При этом в РПЛ он отыграл всего 140 минут.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 млн евро.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (1)
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Plyash
1702537500
По стопам Бакаева...увы.
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