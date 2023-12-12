Широков прокомментировал безголевую серию Овечкина в НХЛ

Роман Широков отреагировал на проблемы с результативностью у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

У российского хоккеиста 10-матчевая безголевая серия в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне в активе Овечкина 5 шайб и 11 результативных передач.

Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги (827). Рекорд Уэйна Гретцки – 894 шайбы.

– Роман, что происходит с Александром Овечкиным? Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

– Контракт у Овечкина с «Вашингтоном» еще на три года. Ну и что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Это для него вполне нормальная история. Чем больше не забивает, тем потом больше забьет.

– Прорвет?

– Так у него уже была подобная серия из 10 матчей без голов в карьере. Может, это раньше так масштабно не обсуждалось.

– Что делать, когда наступает такой ступор?

– Забросить любую шайбу, как бы она в ворота ни вошла. Отключиться психологически, и вперед.