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    Широков прокомментировал безголевую серию Овечкина в НХЛ

    Роман Широков отреагировал на проблемы с результативностью у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

    • У российского хоккеиста 10-матчевая безголевая серия в регулярном чемпионате НХЛ.
    • В этом сезоне в активе Овечкина 5 шайб и 11 результативных передач.
    • Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги (827). Рекорд Уэйна Гретцки – 894 шайбы.

    – Роман, что происходит с Александром Овечкиным? Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

    – Контракт у Овечкина с «Вашингтоном» еще на три года. Ну и что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Это для него вполне нормальная история. Чем больше не забивает, тем потом больше забьет.

    – Прорвет?

    – Так у него уже была подобная серия из 10 матчей без голов в карьере. Может, это раньше так масштабно не обсуждалось.

    – Что делать, когда наступает такой ступор?

    – Забросить любую шайбу, как бы она в ворота ни вошла. Отключиться психологически, и вперед.

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    Источник: «Матч ТВ»

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