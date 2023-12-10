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    • Широков предложил ограничить полномочия Абаскаля в «Спартаке»

    Широков предложил ограничить полномочия Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА Роман Широков ответил на вопросы об участии в Матче звезд КХЛ, чемпионской гонке РПЛ и популярном сериале «Слово пацана».

    – Ты был вчера на лавке в Матче звезд КХЛ, а сегодня на льду. Какие ощущения?

    – На лавке получилось лучше, потому что вчера выиграли, а сегодня проиграли.

    – На лавке больше тряcет, чем на льду? Пара смен – и стресс уходит?

    – Как уходит, если тебя раз за разом выводят, а ты не забиваешь. Стресс даже больше (смеется).

    – Кто станет чемпионом РПЛ?

    – «Зенит», наверное. «Краснодар» еще с ЦСКА играет. Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет.

    – Что «Спартаку» делать с Абаскалем?

    – Это руководство должно решать. Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре пусть руководят другие – и будут побеждать?

    – Сериал «Слово пацана» не смотрел?

    – Много говорят, но времени нет. Я не очень люблю сериалы вообще.

    – Вспомнишь какую-то подобную историю?

    – В 90-х много неприятных ситуаций было, сейчас трудно вспомнить. Но поножовщины не было, ничего такого.

    • В субботу Широков в Матче звезд КХЛ был ассистентом главного тренера команды Дивизиона Тарасова Алексея Кудашова.
    • В воскресенье Широков вышел на лед и забил одну из шайб в финале, который его команда проиграла дивизиону Харламова (7:8 Б).

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Виторио 28 минут назад

      Я посмотрел сериал этот минут 10. Не зашло. Чернуха.



      ...А Широков известный юморист, люблю его послушать.

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