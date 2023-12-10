Широков предложил ограничить полномочия Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА Роман Широков ответил на вопросы об участии в Матче звезд КХЛ, чемпионской гонке РПЛ и популярном сериале «Слово пацана».

– Ты был вчера на лавке в Матче звезд КХЛ, а сегодня на льду. Какие ощущения?

– На лавке получилось лучше, потому что вчера выиграли, а сегодня проиграли.

– На лавке больше тряcет, чем на льду? Пара смен – и стресс уходит?

– Как уходит, если тебя раз за разом выводят, а ты не забиваешь. Стресс даже больше (смеется).

– Кто станет чемпионом РПЛ?

– «Зенит», наверное. «Краснодар» еще с ЦСКА играет. Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет.

– Что «Спартаку» делать с Абаскалем?

– Это руководство должно решать. Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре пусть руководят другие – и будут побеждать?

– Сериал «Слово пацана» не смотрел?

– Много говорят, но времени нет. Я не очень люблю сериалы вообще.

– Вспомнишь какую-то подобную историю?

– В 90-х много неприятных ситуаций было, сейчас трудно вспомнить. Но поножовщины не было, ничего такого.