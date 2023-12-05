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    Мостовой объяснил, почему не возглавит «Сочи»

    Александр Мостовой откажет «Сочи», если ему предложат возглавить команду.

    – Александр, пойдете в «Сочи»?

    – Нет.

    – Почему?

    – Потому что 16-е место.

    – Точилина это не останавливает. Это шанс.

    – Да не, какой это шанс? Точилин там уже десять лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет.

    Я там не живу. Если бы я там жил, может быть я бы тоже вторым-третьим был бы.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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