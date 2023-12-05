Мостовой объяснил, почему не возглавит «Сочи»

Александр Мостовой откажет «Сочи», если ему предложат возглавить команду.

– Александр, пойдете в «Сочи»?

– Нет.

– Почему?

– Потому что 16-е место.

– Точилина это не останавливает. Это шанс.

– Да не, какой это шанс? Точилин там уже десять лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет.

Я там не живу. Если бы я там жил, может быть я бы тоже вторым-третьим был бы.