Мостовой объяснил, почему не возглавит «Сочи»

Александр Мостовой откажет «Сочи», если ему предложат возглавить команду.
– Александр, пойдете в «Сочи»?
– Нет.
– Почему?
– Потому что 16-е место.
– Точилина это не останавливает. Это шанс.
– Да не, какой это шанс? Точилин там уже десять лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет.
Я там не живу. Если бы я там жил, может быть я бы тоже вторым-третьим был бы.
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Процесс обучения стартовал в августе.
Источник: «Это футбол, брат!»