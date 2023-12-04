Реакция Уткина на слова Калешина о модели развития «Зенита»

Экс-комментатора Василия Уткина удивило высказывание Евгения Калешина.

Бывший тренер «Акрона» назвал модель развития «Зенита» такой, где нельзя украсть денег.

«У меня вопрос. Инфраструктура ладно, медицина – просто не знаю, не специалист. Но разве в «Зените» развивается академия?

В «Зените» воспитанников толком нет десятилетия. По взрослому-то счету. Не понимаю Калешина», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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