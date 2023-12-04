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    • Реакция Уткина на слова Калешина о модели развития «Зенита»

    Реакция Уткина на слова Калешина о модели развития «Зенита»

    Экс-комментатора Василия Уткина удивило высказывание Евгения Калешина.

    Бывший тренер «Акрона» назвал модель развития «Зенита» такой, где нельзя украсть денег.

    «У меня вопрос. Инфраструктура ладно, медицина – просто не знаю, не специалист. Но разве в «Зените» развивается академия?

    В «Зените» воспитанников толком нет десятилетия. По взрослому-то счету. Не понимаю Калешина», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    04.12.2023 22:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 1 час назад

      Тебя как зовут -Вася; это как верблюда)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      WE ARE FOR PETER 1 час назад

      Вася толстый и без мозгов балабол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 2 часа назад

      Василий, ты такое порой рассказываешь, что мы уже давно знаем, у помойки нет своих игроков в команде, у ПРОМКВАСА деньги, а вот они и играют пока главную роль, так что помойные все скупили а толку в гейропе неда и не будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69477

      portero 3 часа назад

      У нас слишком мало школ футбольных, отсюда азятки за то чтоб там играть и не по спортивному принцыпу... вот и получаем лентяев!!!

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