Калешин: «Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег?»

Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин считает образцовой модель развития «Зенита».

– Возможно, не хватает такого количества денег, как у «Зенита».

– В «Акроне» на все хватает. Владелец Павел Морозов не экономил ни на чем. У нас лучшая инфраструктура в ФНЛ, а половина команд РПЛ не имеет структуры «Акрона».

Почему одни инвестируют, а другие – нет. Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег? Для меня это очевидно. Я смотрю на людей и думаю: «Они спятили или с ума сошли?» Не видят очевидных вещей.

Спрашиваешь у людей, есть ли у них криосауны, а они смотрят на тебя, как баран на новые ворота: «А что это такое?»

– Вы против государственных денег в футболе?

– Нет, я за государственные деньги в футболе. Футбол – пропаганда здорового образа жизни. Это, наверное, остался единственный вид спорта, где в коллективной игре звезды жертвуют собой ради достижения результата.

В хоккее этого практически нет, а в баскетболе – тем более. Лучшая команда мира – «Манчестер Сити»: звезды служат коллективу, достижению результатов.

Антипримеров до фига – «Реал Мадрид» в какое-то время, «ПСЖ» – когда упор на звезд, а выиграть ничего не могут. В «МС» лучшие игроки, и они служат результату.

Это можно делать в России, но об этом никто не говорит почему-то. Это абсурдные вещи. Для меня это понятно и просто, но я не понимаю, почему это другие не видят.

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