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    • Калешин: «Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег?»

    Калешин: «Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег?»

    Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин считает образцовой модель развития «Зенита».

    – Возможно, не хватает такого количества денег, как у «Зенита».

    – В «Акроне» на все хватает. Владелец Павел Морозов не экономил ни на чем. У нас лучшая инфраструктура в ФНЛ, а половина команд РПЛ не имеет структуры «Акрона».

    Почему одни инвестируют, а другие – нет. Почему нельзя брать модель развития «Зенита», где нельзя украсть денег? Для меня это очевидно. Я смотрю на людей и думаю: «Они спятили или с ума сошли?» Не видят очевидных вещей.

    Спрашиваешь у людей, есть ли у них криосауны, а они смотрят на тебя, как баран на новые ворота: «А что это такое?»

    – Вы против государственных денег в футболе?

    – Нет, я за государственные деньги в футболе. Футбол – пропаганда здорового образа жизни. Это, наверное, остался единственный вид спорта, где в коллективной игре звезды жертвуют собой ради достижения результата.

    В хоккее этого практически нет, а в баскетболе – тем более. Лучшая команда мира – «Манчестер Сити»: звезды служат коллективу, достижению результатов.

    Антипримеров до фига – «Реал Мадрид» в какое-то время, «ПСЖ» – когда упор на звезд, а выиграть ничего не могут. В «МС» лучшие игроки, и они служат результату.

    Это можно делать в России, но об этом никто не говорит почему-то. Это абсурдные вещи. Для меня это понятно и просто, но я не понимаю, почему это другие не видят.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 20:32
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2849

      serglider 1 час назад

      А какая модель развития у Зени? Самый богатый клуб страны, повсюду толкает свою франшизу "Зенит чемпионка", по развитию детского футбола, при этом своих воспитанников, в клубе практически нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 4 часа назад

      Калешина понесло! Видно долго копилось! Остановись договоришься

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Дубина 4 часа назад

      позор аль-бзяниту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 5 часов назад

      Ну что то уж мудрёно, так по проще, чтобы было все по полкам, это нам, это вам, а уж вот это им, просто и понятно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +863

      Октавиус 5 часов назад

      ахаха, поржал)

      0
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