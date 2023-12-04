Зобнин прокомментировал инцидент с Беришей и Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил скандальный момент с участием главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши из «Ахмата».
- Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
- В конце 1-го тайма Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля.
- Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.
«Пусть разбираются компетентные люди. Сейчас везде есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел.
Непосредственно в игре я этот эпизод не видел, посмотрел только после. То, что Абаскаля не будет в следующих матчах, – потеря для «Спартака», – сказал Зобнин.
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Источник: «Спорт-Экспресс»