Зобнин прокомментировал инцидент с Беришей и Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил скандальный момент с участием главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши из «Ахмата».

Грозненцы дома победили со счетом 2:1.

В конце 1-го тайма Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля.

Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

«Пусть разбираются компетентные люди. Сейчас везде есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел.

Непосредственно в игре я этот эпизод не видел, посмотрел только после. То, что Абаскаля не будет в следующих матчах, – потеря для «Спартака», – сказал Зобнин.

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