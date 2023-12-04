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    Зобнин прокомментировал инцидент с Беришей и Абаскалем

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил скандальный момент с участием главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши из «Ахмата».

    • Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
    • В конце 1-го тайма Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Абаскаля.
    • Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

    «Пусть разбираются компетентные люди. Сейчас везде есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел.

    Непосредственно в игре я этот эпизод не видел, посмотрел только после. То, что Абаскаля не будет в следующих матчах, – потеря для «Спартака», – сказал Зобнин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2023 22:00
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3785

      alefreddy 1 час назад

      Промквас Беришу не тронет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      WE ARE FOR PETER 2 часа назад

      Зобнин тоже тот ещё жучок уродец! Сам на поле подлянки любитель исполнять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      AtticusFinch 3 часа назад

      ничем это не закончится....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 4 часа назад

      Что он сказал)

      1
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