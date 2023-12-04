Семин порассуждал о необходимости переноса 18-го тура РПЛ

Палыч, просто надо играть летом, летом, вот и весь календарь не идти на поводу у чинушььььь, далеких от футбола
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проведении матчей чемпионата России в зимний период.
«Погодные условия – непредсказуемая вещь. Нужно ориентироваться за день до матча, и если будут несоответствующие погодные условия – перенести на следующий год. Ничего страшного нет. Рассматривать нужно каждый матч отдельно: в Сочи будет хорошая погода, в Ростове и Краснодаре – тоже.
Когда верстается календарь, команды должны внимательнее отнестись к этому. Можно было последние матчи играть на более южных стадионах или в Петербурге, где стадион закрытый. Ситуацию можно было спрогнозировать, когда составлялся календарь.
Раньше как-то находили возможность нормально играть. Календарь составлялся заранее. Команды должны были просмотреть и сказать: «Вот здесь, в декабре, вопрос большой». Я помню, мы как-то играли в конце ноября в Хабаровске в -20℃, а потом полетели на Лигу чемпионов.
Переход на «весна-осень»? Это что, сразу решит проблему? Можно и перейти, вернуться – ничего страшного в этом тоже не вижу. Раньше так играли.
Будет ли лучше? А кто знает? Наверное, в это время играть не должны», – заявил Сeмин.
- 18-й тур РПЛ должен пройти с 8 по 10 декабря.
- О его переносе заговорили в связи с неблагоприятными условиями для проведения матчей в 17-м туре.
- В частности, ЦСКА в воскресенье принимал «Ростов» в условиях сильного снегопада.