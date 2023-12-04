Семин порассуждал о необходимости переноса 18-го тура РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проведении матчей чемпионата России в зимний период.

«Погодные условия – непредсказуемая вещь. Нужно ориентироваться за день до матча, и если будут несоответствующие погодные условия – перенести на следующий год. Ничего страшного нет. Рассматривать нужно каждый матч отдельно: в Сочи будет хорошая погода, в Ростове и Краснодаре – тоже.

Когда верстается календарь, команды должны внимательнее отнестись к этому. Можно было последние матчи играть на более южных стадионах или в Петербурге, где стадион закрытый. Ситуацию можно было спрогнозировать, когда составлялся календарь.

Раньше как-то находили возможность нормально играть. Календарь составлялся заранее. Команды должны были просмотреть и сказать: «Вот здесь, в декабре, вопрос большой». Я помню, мы как-то играли в конце ноября в Хабаровске в -20℃, а потом полетели на Лигу чемпионов.

Переход на «весна-осень»? Это что, сразу решит проблему? Можно и перейти, вернуться – ничего страшного в этом тоже не вижу. Раньше так играли.

Будет ли лучше? А кто знает? Наверное, в это время играть не должны», – заявил Сeмин.