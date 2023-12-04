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    Семин порассуждал о необходимости переноса 18-го тура РПЛ

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проведении матчей чемпионата России в зимний период.

    «Погодные условия – непредсказуемая вещь. Нужно ориентироваться за день до матча, и если будут несоответствующие погодные условия – перенести на следующий год. Ничего страшного нет. Рассматривать нужно каждый матч отдельно: в Сочи будет хорошая погода, в Ростове и Краснодаре – тоже.

    Когда верстается календарь, команды должны внимательнее отнестись к этому. Можно было последние матчи играть на более южных стадионах или в Петербурге, где стадион закрытый. Ситуацию можно было спрогнозировать, когда составлялся календарь.

    Раньше как-то находили возможность нормально играть. Календарь составлялся заранее. Команды должны были просмотреть и сказать: «Вот здесь, в декабре, вопрос большой». Я помню, мы как-то играли в конце ноября в Хабаровске в -20℃, а потом полетели на Лигу чемпионов.

    Переход на «весна-осень»? Это что, сразу решит проблему? Можно и перейти, вернуться – ничего страшного в этом тоже не вижу. Раньше так играли.

    Будет ли лучше? А кто знает? Наверное, в это время играть не должны», – заявил Сeмин.

    • 18-й тур РПЛ должен пройти с 8 по 10 декабря.
    • О его переносе заговорили в связи с неблагоприятными условиями для проведения матчей в 17-м туре.
    • В частности, ЦСКА в воскресенье принимал «Ростов» в условиях сильного снегопада.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.12.2023 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 5 часов назад

      Палыч, просто надо играть летом, летом, вот и весь календарь не идти на поводу у чинушььььь, далеких от футбола

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      Рейтинг: +18

      Виторио 7 часов назад

      Я тоже помню ту игру в Хабаровске. Это был не футбол, а хоккей с мячом, бенди.2:1 паровозы выиграли.

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