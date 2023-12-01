Хавбек «Оренбурга» озвучил задачу выиграть Кубок России

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков рассказал о задачах «Оренбурга» хочет в сезоне-2023/24.

«Конечно, в чемпионате надо улучшать свои результаты, да и в Кубке надо стараться, выигрывать. Задача – победа в Кубке и не отставать в чемпионате. Рано еще говорить о стыковых матчах», – сказал Титков.