Хавбек «Оренбурга» озвучил задачу выиграть Кубок России

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков рассказал о задачах «Оренбурга» хочет в сезоне-2023/24.
«Конечно, в чемпионате надо улучшать свои результаты, да и в Кубке надо стараться, выигрывать. Задача – победа в Кубке и не отставать в чемпионате. Рано еще говорить о стыковых матчах», – сказал Титков.
- «Оренбург» дома обыграл московский «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:0.
- Ответный матч «Спартака» и «Оренбурга» состоится 12 марта 2024 года.
- В чемпионате России «Оренбург» занимает 13-е место с 14 очками после 16 матчей.
Источник: «Чемпионат»