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    Хавбек «Оренбурга» озвучил задачу выиграть Кубок России

    Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков рассказал о задачах «Оренбурга» хочет в сезоне-2023/24.

    «Конечно, в чемпионате надо улучшать свои результаты, да и в Кубке надо стараться, выигрывать. Задача – победа в Кубке и не отставать в чемпионате. Рано еще говорить о стыковых матчах», – сказал Титков.

    • «Оренбург» дома обыграл московский «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:0.
    • Ответный матч «Спартака» и «Оренбурга» состоится 12 марта 2024 года.
    • В чемпионате России «Оренбург» занимает 13-е место с 14 очками после 16 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 09:01
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