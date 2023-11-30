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    • «Весь футбольный мир за меня, я дойду до президента Казахстана»: Канчельскис – об увольнении из «Тобола»

    «Весь футбольный мир за меня, я дойду до президента Казахстана»: Канчельскис – об увольнении из «Тобола»

    Андрей Канчельскис раскрыл подробности своей отставки с поста генерального директора «Тобола».

    – Сегодня мне сообщили о расторжении трудового договора. И всe это непонятно согласно какой статье: нет объяснений, за что и почему. Разве этот документ оформлен верно? Хотелось бы понять, на каком это основании?

    Но, как я понимаю, их не устраивает, что я сказал правду про этих жуликов – Калдиярова и Сейтказинова. За это увольняют? Ну, будем разбираться. Юристы уже над этим работают.

    – Вам должны выплатить компенсацию за досрочное расторжение?

    – Мы еще до этого не дошли. Только сегодня получил уведомление. Но мы всe узнаем, всe выясним. Договор действовал до 17 июля 2024 года.

    – Будете оспаривать это решение?

    – Мы видим, что это уведомление – филькина грамота: нет никаких объяснений. Так что будем разбираться. Будем действовать согласно трудовому законодательству, вопрос рассмотрят.

    Я уже говорил, что в клубе есть мошенники. И знаете, у этого Калдиярова нет никаких заводов и пароходов, как оказалось. Это он всe лапшу вышестоящему руководству навешал. Мало того, так он еще и альфонс. Живет за счет жены. Позор для мужчины.

    Женился, и у него появились какие‑то деньги. А супруга очень состоятельная. К тому же Калдияров и этот Сейтказинов имеют определенные проблемы с законом. Как вообще в клуб может зайти альфонс с таким вот «багажом»? Человек, живущий за счет женщины и имеющий проблемы с законом! Ужас. Об этом нельзя молчать. Это только начало. Мне есть еще что рассказать. Информации много.

    Хотел, кстати, обратиться к болельщикам «Тобола» и обо всем рассказать. Так, собственно говоря, и поступил: пошел на местное телевидение, обратился к поклонникам команды, но в эфире это почему‑то запретили показывать. Буду выяснять, почему запретили и кто запретил.

    Хочется, чтобы у всех открылись глаза. И я намерен дойти до президента Казахстана Токаева и рассказать ему о делах этих жуликов, о том, как они вредят футболу.

    Через РФС, Казахстанскую или Английскую федерацию футбола, или через ФИФА, но я выйду на него и расскажу всe подробно. Весь футбольный мир за меня.

    • Канчельскис работал в «Тоболе» с июля.
    • Команда в сезоне-2023 заняла 7-е место в чемпионате Казахстана, набрав 34 очка в 26 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      nuidurakivyvse) 14 минут назад

      Команда в сезоне-2023 заняла 7-е место в чемпионате Казахстана--------
      Вообще то 8-е место.И взяли Кубок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22536

      Cleaner 15 минут назад

      Балабол. Будет он разбираться с местным телевидением. Орел блин!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      googlechromovvkontakte > Cleaner 12 минут назад

      Ржунимагу над тобой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4935

      шахта Заполярная 40 минут назад

      Даже Казахам не нужен такой застуженный. Не хрен лезть со своим уставом в чужой монастырь

      0
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      Рейтинг: +18

      YourFear > шахта Заполярная 15 минут назад

      Дупло забей своё, лицемерный кусок питараса

      0
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      Рейтинг: +10495

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Дважды предатель письмом 14 ти тренера , а потом и зачинщиков!
      Типа говорит правду, сам продается за заказы лить грязь.История про альфонса, говорит , о том , что ничего мужского в этом Кончельскисе Нет!

      0
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      Рейтинг: +2193

      Таврида 1 час назад

      Дотрынделся.

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