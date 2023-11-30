«Весь футбольный мир за меня, я дойду до президента Казахстана»: Канчельскис – об увольнении из «Тобола»

Андрей Канчельскис раскрыл подробности своей отставки с поста генерального директора «Тобола».

– Сегодня мне сообщили о расторжении трудового договора. И всe это непонятно согласно какой статье: нет объяснений, за что и почему. Разве этот документ оформлен верно? Хотелось бы понять, на каком это основании?

Но, как я понимаю, их не устраивает, что я сказал правду про этих жуликов – Калдиярова и Сейтказинова. За это увольняют? Ну, будем разбираться. Юристы уже над этим работают.

– Вам должны выплатить компенсацию за досрочное расторжение?

– Мы еще до этого не дошли. Только сегодня получил уведомление. Но мы всe узнаем, всe выясним. Договор действовал до 17 июля 2024 года.

– Будете оспаривать это решение?

– Мы видим, что это уведомление – филькина грамота: нет никаких объяснений. Так что будем разбираться. Будем действовать согласно трудовому законодательству, вопрос рассмотрят.

Я уже говорил, что в клубе есть мошенники. И знаете, у этого Калдиярова нет никаких заводов и пароходов, как оказалось. Это он всe лапшу вышестоящему руководству навешал. Мало того, так он еще и альфонс. Живет за счет жены. Позор для мужчины.

Женился, и у него появились какие‑то деньги. А супруга очень состоятельная. К тому же Калдияров и этот Сейтказинов имеют определенные проблемы с законом. Как вообще в клуб может зайти альфонс с таким вот «багажом»? Человек, живущий за счет женщины и имеющий проблемы с законом! Ужас. Об этом нельзя молчать. Это только начало. Мне есть еще что рассказать. Информации много.

Хотел, кстати, обратиться к болельщикам «Тобола» и обо всем рассказать. Так, собственно говоря, и поступил: пошел на местное телевидение, обратился к поклонникам команды, но в эфире это почему‑то запретили показывать. Буду выяснять, почему запретили и кто запретил.

Хочется, чтобы у всех открылись глаза. И я намерен дойти до президента Казахстана Токаева и рассказать ему о делах этих жуликов, о том, как они вредят футболу.

Через РФС, Казахстанскую или Английскую федерацию футбола, или через ФИФА, но я выйду на него и расскажу всe подробно. Весь футбольный мир за меня.

Канчельскис работал в «Тоболе» с июля.

Команда в сезоне-2023 заняла 7-е место в чемпионате Казахстана, набрав 34 очка в 26 турах.

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