Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

30 ноября 2023, 19:30
5

Александр Мостовой объяснил, почему не возглавит ивановский «Текстильщик».

«Со мной никто из ивановского «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб, – пустышка.

Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов? Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся, он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается», – заявил Мостовой.

  • Сообщалось, что Колыванова могут уволить из «Текстильщика» из-за невыхода в «Золотую группу» Второй лиги.
  • Кандидатами на замену называли Мостового, Роберта Евдокимова и Александра Григоряна.
  • Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев и Константин Зырянов клубу из Иваново отказали.

Еще по теме:
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин» 7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом 26
Источник: Sport24
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Текстильщик Колыванов Игорь Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1701395239
Я прясть не умею...
Ответить
bashnat013
1701407906
Сначала нужно лицензию получить на швею-мотористку
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1701435749
Да какой Текстильщик, он ждёт приглашения от самого Пищевика!
Ответить
Алексей-Горбачев-vkontakt
1701498015
Кому оно нужно, это нытьё мостовое
Ответить
SLADE2019
1701941533
Текстильщик, как будто серьезную задачу собирается в этом сезоне решать. Если он в золотую зону не вышел, значит и в следующем году будет играть во 2 лиге. Именно поэтому разговоры про отставку Колыванова пошли. Думаю, лучше Колыванова никто в команде не справится.
Ответить
Главные новости
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
1
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
2
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
5
Все новости
Все новости
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
3 сентября
1
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
14 августа
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
10 августа
10
ФотоХавбек «Зенита» перешел в «Амкар»
27 июля
2
Фото«Зенит» арендовал воспитанника «Краснодара»
22 июля
«Динамо» победило в дерби со счетом 10:0
10 июля
2
Фото«Ахмат» отдал вратаря в аренду
10 июля
Фото«Зенит» продлил контракт с нападающим
9 июля
7
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
8 июля
8
Фото«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
ФотоЭкс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
ФотоМосковский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Балтика» может пополниться воспитанником «Спартака»
22 июня
9
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Канчельскис – о «Спартаке»: «Чемпионство не светит»
18 июня
21
Фото«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Владивосток приблизился к возвращению в РПЛ
14 июня
1
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Канчельскис дал прогноз на новый заход Моуринью в «Реал»
14 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
ФотоЭкс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером
10 июня
Тренерский штаб «Динамо» расширился до девяти человек
9 июня
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+