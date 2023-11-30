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    • Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

    Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

    Александр Мостовой объяснил, почему не возглавит ивановский «Текстильщик».

    «Со мной никто из ивановского «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб, – пустышка.

    Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов? Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся, он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается», – заявил Мостовой.

    • Сообщалось, что Колыванова могут уволить из «Текстильщика» из-за невыхода в «Золотую группу» Второй лиги.
    • Кандидатами на замену называли Мостового, Роберта Евдокимова и Александра Григоряна.
    • Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев и Константин Зырянов клубу из Иваново отказали.

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    Источник: Sport24

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