Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

Александр Мостовой объяснил, почему не возглавит ивановский «Текстильщик».
«Со мной никто из ивановского «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб, – пустышка.
Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов? Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся, он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается», – заявил Мостовой.
- Сообщалось, что Колыванова могут уволить из «Текстильщика» из-за невыхода в «Золотую группу» Второй лиги.
- Кандидатами на замену называли Мостового, Роберта Евдокимова и Александра Григоряна.
- Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев и Константин Зырянов клубу из Иваново отказали.
Источник: Sport24