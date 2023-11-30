Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

Александр Мостовой объяснил, почему не возглавит ивановский «Текстильщик».

«Со мной никто из ивановского «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб, – пустышка.

Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов? Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся, он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается», – заявил Мостовой.