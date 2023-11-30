Форвард «Интера» установил рекорд ЛЧ по самой долгой паузе между двумя голами

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:3) забил первый гол в турнире за почти 13 лет.

В прошлый раз 34-летний футболист отличился в ЛЧ 7 декабря 2010 года. Тогда Арнаутович выступал в составе «Вердера» и поразил ворота своей нынешней команды – «Интера».

Пауза между голами австрийца составила 4740 дней.