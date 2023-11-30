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    • Форвард «Интера» установил рекорд ЛЧ по самой долгой паузе между двумя голами

    Форвард «Интера» установил рекорд ЛЧ по самой долгой паузе между двумя голами

    Нападающий «Интера» Марко Арнаутович в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:3) забил первый гол в турнире за почти 13 лет.

    В прошлый раз 34-летний футболист отличился в ЛЧ 7 декабря 2010 года. Тогда Арнаутович выступал в составе «Вердера» и поразил ворота своей нынешней команды – «Интера».

    Пауза между голами австрийца составила 4740 дней.

    • Никогда ранее в истории Лиги чемпионов промежуток между двумя голами одного и того же игрока не был столь длительным.
    • Несмотря на такую длительную паузу, за время, прошедшее между двумя играми, в которых он забивал, Арнаутович выступал только в 1 матче Лиги чемпионов.

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    Источник: Страница OptaFranz в соцсети X

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