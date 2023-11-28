Галактионов оценил спасенную ничью с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики».

«Локо» спас ничью в Калининграде благодаря голу на 93-й минуте.

Ответная игра состоится 12 марта в Москве.

– Справедлив ли итог встречи?

– К сожалению, опять после перерыва мы, хорошо играя в первом тайме, стали совершать необоснованные потери. Это вылилось в давление со стороны соперника. Также мы пропустили мяч со стандарта, что тоже не очень хорошо.

В концовке снова начали создавать моменты. Тяжело взламывать организованную оборону, но мы проявили характер. Получился хороший кубковый матч, боевитый.

Для «Локомотива» это стратегически важная ничья, потому что впереди домашний матч после зимнего перерыва. Очень важно, что несмотря на то, как развивалась игра, мы сумели перевернуть ход встречи. Присутствует позитив после такого гола на последних минутах.