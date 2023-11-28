Фонбет Кубок России. «Локомотив» спас ничью с «Балтикой» (2:2) в первом матче 1/4 финала

«Локомотив» в Калининграде ушел от поражения в матче с «Балтикой».

Итоговый счет первого четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 2:2.

У москвичей дубль сделал Тимур Сулейманов. Калининградцы дважды забили в середине второго тайма.

Ответная игра состоится 12 марта в столице.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первые матчи

Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сулейманов, 16; 1:1 – Аванесян, 65; 2:1 – Гассама, 69; 2:2 – Сулейманов, 90+3.

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