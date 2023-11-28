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    • Фонбет Кубок России. «Локомотив» спас ничью с «Балтикой» (2:2) в первом матче 1/4 финала

    Фонбет Кубок России. «Локомотив» спас ничью с «Балтикой» (2:2) в первом матче 1/4 финала

    «Локомотив» в Калининграде ушел от поражения в матче с «Балтикой».

    Итоговый счет первого четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 2:2.

    У москвичей дубль сделал Тимур Сулейманов. Калининградцы дважды забили в середине второго тайма.

    Ответная игра состоится 12 марта в столице.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первые матчи

    Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 16; 1:1 – Аванесян, 65; 2:1 – Гассама, 69; 2:2 – Сулейманов, 90+3.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4880

      шахта Заполярная 13 минут назад

      Да отскочило Локо от поражения в доп время. Балтика второй тайм полностью переиграла Локо.

      0
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      Рейтинг: +7390

      Красногорск_Фан 49 минут назад

      Балтика играла отлично. Даря радость своим болельщикам. В Локомотиве только Сулейманова могу отметить. В противостоянии ничего не решено. Особенно в отсутствие мастурбиньо.

      2
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      Рейтинг: +3358

      BAIv 58 минут назад

      Опять Балтике не повезло.

      1
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      Рейтинг: +9530

      vladik12 > BAIv 29 минут назад

      Вот и вылетят нахрен, если не обуздают удачу.

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