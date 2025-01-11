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    Булыкин назвал самого перспективного игрока РПЛ

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выделил самого перспективного игрока РПЛ.

    – Представим, что какой-то европейский клуб предложит за Батракова 20 миллионов евро. Вы бы на месте руководителей «Локомотива» согласились отпустить сейчас своего лидера за большие деньги?

    – Батракова, я думаю, могут купить, учитывая, что это сейчас самый перспективный игрок в нашем чемпионате. 20 миллионов для Англии – это средний по цене, даже маленький трансфер. Поэтому англичане легко могут его купить. Вопрос только в том, сколько заплатят и захочет ли он сам уходить. Если он захочет, будет тяжело ему что-то противопоставить. Тем более это хорошие деньги.

    Поэтому, я думаю, «Локомотив» его продаст и будет искать новых молодых футболистов своей академии. Не зря же она функционирует. Просто жалко, что другие клубы так не работают и обесценивают свои академии. Всегда есть молодые футболисты, которые могут себя проявить, надо только дать им шанс.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
    • Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2027 года.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.01.2025 20:18
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