Булыкин назвал самого перспективного игрока РПЛ

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выделил самого перспективного игрока РПЛ.

– Представим, что какой-то европейский клуб предложит за Батракова 20 миллионов евро. Вы бы на месте руководителей «Локомотива» согласились отпустить сейчас своего лидера за большие деньги?

– Батракова, я думаю, могут купить, учитывая, что это сейчас самый перспективный игрок в нашем чемпионате. 20 миллионов для Англии – это средний по цене, даже маленький трансфер. Поэтому англичане легко могут его купить. Вопрос только в том, сколько заплатят и захочет ли он сам уходить. Если он захочет, будет тяжело ему что-то противопоставить. Тем более это хорошие деньги.

Поэтому, я думаю, «Локомотив» его продаст и будет искать новых молодых футболистов своей академии. Не зря же она функционирует. Просто жалко, что другие клубы так не работают и обесценивают свои академии. Всегда есть молодые футболисты, которые могут себя проявить, надо только дать им шанс.