Ивич после поражения «Краснодара» от «Урала» пожаловался на судейство

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался после матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

«Краснодар» забил первым.

Краснодарцы упустили шанс подняться на 1-е место.

Матч в поле судил Сергей Иванов.

– Что сегодня не получилось у «Краснодара»?

– Матч хорошо начался для нас, нам удалось забить мяч в первые 30 минут. Мы были командой, которая контролировала ритм игры и создавала моменты, а «Уралу» ничего не удалось создать кроме того углового, после которого отличился Эмерсон. Конечно, мы знали, что стандарты являются сильной стороной соперника, потому что они обладают очень высокими футболистами. Мы обсуждали это перед матчем и старались избегать угловых, но он произошел, и «Урал» смог использовать эту возможность.

– У «Краснодара» всего один удар в створ. О чем это говорит?

– Знаю, что соперник больше бил по воротам, чем мы. Но у «Урала» такой стиль игры, они используют навесы и стараются быть первыми на подборе. В таком же стиле соперник забил свой второй мяч после длинной передачи. У «Краснодара» не получилось ничего противопоставить сопернику, у которого в нападении высокие нападающие, хорошо борющиеся за верховые мячи. Это наша ошибка, нам нужно это исправить.

Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олакунле Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Александре Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара». Я поздравляю «Урал» с победой, они заслужили победу. Но этот матч не первый, когда так обходятся с «Краснодаром».

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