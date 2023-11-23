Бекхэм: «Один раз мне пришлось побеспокоиться, что Месси перейдет в другой клуб»

Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, возникали ли у него сомнения в подписании Лионеля Месси.
«Мы всегда знали, что за Месси предстоит бороться. Один раз мне пришлось побеспокоиться, что он перейдет в другой клуб.
Это была «Барселона». Очевидно, что данная команда дорога его сердцу, и ему не удалось как следует попрощаться.
Но мы сделали все возможное, а потом получили звонок, в котором он сказал, что принял решение перейти к нам. У меня до сих пор мурашки по коже», – заявил Бекхэм.
- Месси перебрался в МЛС летом после истечения контракта с «ПСЖ».
- Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.
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Источник: The Times