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    • Бекхэм: «Один раз мне пришлось побеспокоиться, что Месси перейдет в другой клуб»

    Бекхэм: «Один раз мне пришлось побеспокоиться, что Месси перейдет в другой клуб»

    Совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, возникали ли у него сомнения в подписании Лионеля Месси.

    «Мы всегда знали, что за Месси предстоит бороться. Один раз мне пришлось побеспокоиться, что он перейдет в другой клуб.

    Это была «Барселона». Очевидно, что данная команда дорога его сердцу, и ему не удалось как следует попрощаться.

    Но мы сделали все возможное, а потом получили звонок, в котором он сказал, что принял решение перейти к нам. У меня до сих пор мурашки по коже», – заявил Бекхэм.

    • Месси перебрался в МЛС летом после истечения контракта с «ПСЖ».
    • Он забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.

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    Источник: The Times

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    23.11.2023 21:43
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