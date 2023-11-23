Мостовой вспомнил, как заприметил Мбаппе: «Ни фига себе паренек вышел!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как обратил внимание на нападающего Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» (1:1) 18 октября 2016 года. Также он дал прогноз на игру «ПСЖ» – «Монако», которая пройдет в 13-м туре чемпионата Франции.
«Считаю Мбаппе особенным футболистом. Килиан – один из тех футболистов, кто сможет приблизиться по результативности к достижениям Месси и Роналду. В свои годы выиграл уже столько трофеев. Его феноменальное бомбардирство впечатляет!
Помню забавный случай: в Москве Мбаппе вышел на замену за «Монако» против ЦСКА, и уже тогда я заметил: «Ни фига себе паренек вышел!». За 10 минут до конца матча сделал много результативных действий, а спустя годы стал лучшим нападающим!
Будет тяжелая игра для «Монако», но матч так просто не отдадут. Прошлый матч с «Гавром» сыграли вничью. Так что захотят закрепиться в лидерах чемпионата. Фаворит, естественно, «ПСЖ». Когда в старте Мбаппе, ожидаю счет 2:1», – сказал Мостовой.
- Мостовой выступал в чемпионате Франции за «Кан» и «Страсбур».
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017-го года, когда был взят в аренду у «Монако». Через год парижане выкупили его трансфер.
- Матч «ПСЖ» – «Монако» состоится 24 ноября. Начало – в 23:00 (мск).
- Парижане лидируют в чемпионате Франции с 27 очками, монегаски идут третьими с 24 очками.