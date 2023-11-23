Мостовой вспомнил, как заприметил Мбаппе: «Ни фига себе паренек вышел!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, как обратил внимание на нападающего Килиана Мбаппе в матче Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» (1:1) 18 октября 2016 года. Также он дал прогноз на игру «ПСЖ» – «Монако», которая пройдет в 13-м туре чемпионата Франции.

«Считаю Мбаппе особенным футболистом. Килиан – один из тех футболистов, кто сможет приблизиться по результативности к достижениям Месси и Роналду. В свои годы выиграл уже столько трофеев. Его феноменальное бомбардирство впечатляет!

Помню забавный случай: в Москве Мбаппе вышел на замену за «Монако» против ЦСКА, и уже тогда я заметил: «Ни фига себе паренек вышел!». За 10 минут до конца матча сделал много результативных действий, а спустя годы стал лучшим нападающим!

Будет тяжелая игра для «Монако», но матч так просто не отдадут. Прошлый матч с «Гавром» сыграли вничью. Так что захотят закрепиться в лидерах чемпионата. Фаворит, естественно, «ПСЖ». Когда в старте Мбаппе, ожидаю счет 2:1», – сказал Мостовой.