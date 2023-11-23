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  • Скандальное заявление Канчельскиса об увольнении из «Тобола»: «Я ничего не подписывал, совладелец клуба – мошенник»

Скандальное заявление Канчельскиса об увольнении из «Тобола»: «Я ничего не подписывал, совладелец клуба – мошенник»

23 ноября 2023, 12:58
2

Андрей Канчельскис не подтвердил свою отставку с поста генерального директора «Тобола».

«Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал.

Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чeрные дела?

Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября – будем разбираться.

Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моeм увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится.

Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещe некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьeзное дело, теперь они будут за это отвечать», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

  • Канчельскис работал в «Тоболе» с июля.
  • Команда в сезоне-2023 заняла 7-е место в чемпионате Казахстана, набрав 34 очка в 26 турах.

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Источник: «Чемпионат»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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JTherry
1700736389
доигрался Канчелло на скрипке чувств "верующих" в Тобол, теперь еще для владельца клуба врагом стал, запугать хотел его фифой...) а газпрём-медиа у этого неуживчивого литовского барана постоянно интервью брали...))
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Александр.Т.
1700743744
Ахахах как заговорил, шантажировать собрался )))
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