Скандальное заявление Канчельскиса об увольнении из «Тобола»: «Я ничего не подписывал, совладелец клуба – мошенник»

доигрался Канчелло на скрипке чувств "верующих" в Тобол, теперь еще для владельца клуба врагом стал, запугать хотел его фифой...) а газпрём-медиа у этого неуживчивого литовского барана постоянно интервью брали...))
Андрей Канчельскис не подтвердил свою отставку с поста генерального директора «Тобола».
«Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал.
Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чeрные дела?
Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября – будем разбираться.
Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моeм увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится.
Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещe некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьeзное дело, теперь они будут за это отвечать», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
- Канчельскис работал в «Тоболе» с июля.
- Команда в сезоне-2023 заняла 7-е место в чемпионате Казахстана, набрав 34 очка в 26 турах.