Скандальное заявление Канчельскиса об увольнении из «Тобола»: «Я ничего не подписывал, совладелец клуба – мошенник»

Андрей Канчельскис не подтвердил свою отставку с поста генерального директора «Тобола».

«Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал.

Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чeрные дела?

Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября – будем разбираться.

Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моeм увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится.

Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещe некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьeзное дело, теперь они будут за это отвечать», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.