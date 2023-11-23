Канчельскис объяснил разницу в уровне Головина и других игроков сборной

Андрей Канчельскис высказался о превосходстве Александра Головина над другими футболистами сборной России.

«Головин играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов, в команде, которая борется за самые высокие места. Он там лидер. Неудивительно, что уровень его игры существенно отличается от партнеров по сборной.

Там совершенно другие скорости, другое сопротивление. Головин играет против Мбаппе, Маркиньоса и других звезд, а не против пешеходов РПЛ – отсюда и такой уровень», – заявил Канчельскис.

Полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года.

Его статистика: 187 матчей, 30 голов, 35 ассистов.

В понедельник Головин был капитаном сборной России в товарищеской встрече с Кубой (8:0).

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