Жирков назвал российского игрока, которому стоит попробовать силы в Европе

Бывший защитник сборной России и «Челси» Юрий Жирков оценил игроков нынешнего состава ЦСКА, в котором он выступал с 2004 по 2009 годы.

– Кого бы отметили из нынешнего ЦСКА?

– Удивил молодой узбек Файзуллаев. Также отмечу молодых ребят из академии ЦСКА. Фамилии не назову, но смотрятся достаточно хорошо.

– Кому из россиян ЦСКА пора уезжать в Европу?

– Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?

Чалов в нынешнем сезоне провел 22 матча за ЦСКА, в которых забил 10 голов и отдал 1 передачу.

Файзуллаев сыграл в сезоне-2023/24 в 14 встречах за армейцев. Он отметился 1 забитым мячом и 4 голевыми пасами.

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