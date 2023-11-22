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    • Жирков назвал российского игрока, которому стоит попробовать силы в Европе

    Жирков назвал российского игрока, которому стоит попробовать силы в Европе

    Бывший защитник сборной России и «Челси» Юрий Жирков оценил игроков нынешнего состава ЦСКА, в котором он выступал с 2004 по 2009 годы.

    – Кого бы отметили из нынешнего ЦСКА?

    – Удивил молодой узбек Файзуллаев. Также отмечу молодых ребят из академии ЦСКА. Фамилии не назову, но смотрятся достаточно хорошо.

    – Кому из россиян ЦСКА пора уезжать в Европу?

    – Чалов уже был в Европе, поиграл в Швейцарии. Если будет хорошее предложение, то почему бы и не попробовать ему снова свои силы в европейском футболе?

    • Чалов в нынешнем сезоне провел 22 матча за ЦСКА, в которых забил 10 голов и отдал 1 передачу.
    • Файзуллаев сыграл в сезоне-2023/24 в 14 встречах за армейцев. Он отметился 1 забитым мячом и 4 голевыми пасами.

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    Источник: Sport24

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