Адвокат отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение Алана Дзагоева закончить карьеру в 33 года.

«Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но, даже несмотря на это, у него была отличная карьера.

Его потенциал был невероятным! В 2012 году он сыграл во всех матчах на чемпионате Европы. На мой взгляд, он был лучшим бомбардиром той команды! У меня только положительные воспоминания о Дзагоеве», – сказал Адвокат.