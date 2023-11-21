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    Адвокат отреагировал на завершение карьеры Дзагоева

    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал решение Алана Дзагоева закончить карьеру в 33 года.

    «Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но, даже несмотря на это, у него была отличная карьера.

    Его потенциал был невероятным! В 2012 году он сыграл во всех матчах на чемпионате Европы. На мой взгляд, он был лучшим бомбардиром той команды! У меня только положительные воспоминания о Дзагоеве», – сказал Адвокат.

    • Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2023 21:57
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