Реакция Гончаренко на желание Дзагоева стать тренером

Виктор Гончаренко прокомментировал решение Алана Дзагоева закончить карьеру в 33 года.

«Я очень сильно взгрустнул, когда увидел новость. У меня тут рядом Шатов, который тоже карьеру не хочет продолжать.

Я всегда любил и ценил Дзагу, потому что он очень искренний парень, все делал от души. Алан всегда все делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость.

Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Он умел забивать, отдавать передачи, знал, как работать между линиями. Таких футболистов у нас мало. Наберу сейчас Дзаге, скажу, что у него была классная карьера.

Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается (смеeтся). Шучу, конечно, у него может получиться», – сказал Гончаренко.