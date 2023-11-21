Реакция Гончаренко на желание Дзагоева стать тренером

Россия - Хорватия
Пас, который дал надежду всей стране!
Виктор Гончаренко прокомментировал решение Алана Дзагоева закончить карьеру в 33 года.
«Я очень сильно взгрустнул, когда увидел новость. У меня тут рядом Шатов, который тоже карьеру не хочет продолжать.
Я всегда любил и ценил Дзагу, потому что он очень искренний парень, все делал от души. Алан всегда все делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость.
Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Он умел забивать, отдавать передачи, знал, как работать между линиями. Таких футболистов у нас мало. Наберу сейчас Дзаге, скажу, что у него была классная карьера.
Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается (смеeтся). Шучу, конечно, у него может получиться», – сказал Гончаренко.
- Дзагоев наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- Также он поиграл за «Рубин» и «ПАС Ламию».
- За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
- Алан – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.