Дзагоев рассказал, чем займется после завершения карьеры

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев прояснил, кем он видит себя после окончания игровой карьеры.

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается.

В ближайшее время узнаю всe о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении.

А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», – сказал Дзагоев.