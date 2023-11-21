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    Дзагоев рассказал, чем займется после завершения карьеры

    Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев прояснил, кем он видит себя после окончания игровой карьеры.

    «Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается.

    В ближайшее время узнаю всe о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении.

    А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», – сказал Дзагоев.

    • Последним клубом 33-летнего хавбека стала греческая «ПАС Ламия».
    • Он наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
    • Дзагоев – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8033

      Semenycch 3 часа назад

      Из тебя тренер как из г...а пуля!

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