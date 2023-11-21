Дзагоев рассказал, чем займется после завершения карьеры

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев прояснил, кем он видит себя после окончания игровой карьеры.

«Конечно, я не реализовал себя полностью. С одной стороны, обидно, с другой, жизнь на этом не заканчивается.

В ближайшее время узнаю всe о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении.

А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми. Отдохну психологически», – сказал Дзагоев.

Последним клубом 33-летнего хавбека стала греческая «ПАС Ламия».

Он наиболее известен по выступлениям за ЦСКА с 2008 по 2022 год.

За сборную России провел 59 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

Дзагоев – 3-кратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 4-кратный обладатель Суперкубка России.

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