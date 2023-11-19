Чалов высказался об игре Головина во Франции

Форвард ЦСКА Федор Чалов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина.

Россиянин боролся за звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре с Килианом Мбаппе.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Франции.

«Саша – большой молодец, хороший старт показал. Надеюсь, что в этом сезоне он еще добавит, и, возможно, им заинтересуется более сильный и статусный клуб. У него все есть, мы видим, что он прогрессирует, сейчас является одним из лучших игроков во Франции. Поэтому это очень классный момент.

Конкуренция Головина с Мбаппе за лучшего игрока месяца? Я и говорю, что, конечно, в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов, в частности за Головина. Мы прекрасно знаем, что у него есть все качества, чтобы быть на том уровне и становиться лучше», – сказал Чалов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?