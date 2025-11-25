В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказалася о возможном возвращении в клуб нападающего ПАОК Федора Чалова.

«Аренда Чалова? Не буду комментировать фамилии. Повторюсь, Федя, конечно, тоже мог бы быть нам интересен, но список очень широкий. Там есть очень много фамилий.

Чалов – другая история, нежели любой другой нападающий? Так как мы осведомлены обо всех сложностях, связанных с приездом иностранных футболистов в российский чемпионат, мы рассматриваем абсолютно все варианты. В том числе, может быть, и нетривиальные, как кому-то может показаться», – сказал Бабаев.