В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказалася о возможном возвращении в клуб нападающего ПАОК Федора Чалова.
«Аренда Чалова? Не буду комментировать фамилии. Повторюсь, Федя, конечно, тоже мог бы быть нам интересен, но список очень широкий. Там есть очень много фамилий.
Чалов – другая история, нежели любой другой нападающий? Так как мы осведомлены обо всех сложностях, связанных с приездом иностранных футболистов в российский чемпионат, мы рассматриваем абсолютно все варианты. В том числе, может быть, и нетривиальные, как кому-то может показаться», – сказал Бабаев.
- 27-летний Чалов в этом сезоне провел за ПАОК 18 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- Греческий клуб приобрел игрока у ЦСКА в августе прошлого года за 3 миллиона евро.
- Срок контракта Чалова с ПАОКом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»