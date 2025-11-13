Стала известна позиция Чалова по поводу возвращения в РПЛ

Появились новые подробности возможного ухода Федора Чалова из ПАОКа предстоящей зимой.

Вариант с подписанием 27-летнего нападающего рассматривает не только ЦСКА, но и «Зенит».

Клубы РПЛ активизировались из-за скорого ужесточения лимита на легионеров в лиге.

Сам Чалов не хочет возвращаться в Россию. У него есть три варианта в чемпионате Испании.