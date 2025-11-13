Стала известна позиция Чалова по поводу возвращения в РПЛ

Появились новые подробности возможного ухода Федора Чалова из ПАОКа предстоящей зимой.
Вариант с подписанием 27-летнего нападающего рассматривает не только ЦСКА, но и «Зенит».
Клубы РПЛ активизировались из-за скорого ужесточения лимита на легионеров в лиге.
Сам Чалов не хочет возвращаться в Россию. У него есть три варианта в чемпионате Испании.
- Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 57 матчах.
- Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
- Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова